О нас

Darkrain — серебро в лаконичном прочтении, в котором дизайн отражает не тренды, а находится вне времени. Путь, от идеи создать стильный чокер до минималистичных украшений из серебра, только укрепил наше желание воплощать коллекции, которые будут актуальны всегда.

Дополнит наше серебряное украшение ваш образ или будет самодостаточным зависит только вас, как и выбор спутника: кольцо, серьги, браслет или колье.

Все изделия Darkrain производятся из серебра 925 пробы с золотым или родиевым покрытием с использованием натуральных камней в центральной и южной части России, и в родном для бренда Санкт-Петербурге, занимая demi-fine нишу — между бижутерией и высоким ювелирным искусством (fine jewellery).

Оформить доставку по России с примеркой можно в каталоге нашего интернет-магазина или познакомьтесь с брендом лично в магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.