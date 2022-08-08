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ХИТЫ ПРОДАЖ В КАТАЛОГ

Каффы object 0.0 фото
Каффы object 0.0 фото
Каффы object 0.0 фото
object 0.0

1790руб

Кафф на губу

Серьги Lora фото
Серьги Lora фото
Серьги Lora фото
Lora

3550руб

Зеркальные серьги-капли на одно ухо

Широкие кольца Trena фото
Широкие кольца Trena фото
Широкие кольца Trena фото
Trena

4750руб

Широкое структурное кольцо

Браслет-цепь Oum фото
Браслет-цепь Oum фото
Браслет-цепь Oum фото
Oum

1600руб

Браслет

Каффы Naire фото
Каффы Naire фото
Каффы Naire фото
Naire

2250руб

Кафф-протяжка с цепью

Цепи Niobium фото
Цепи Niobium фото
Цепи Niobium фото
Niobium

2950руб

Панцирная цепь

О нас

Darkrain — серебро в лаконичном прочтении, в котором дизайн отражает не тренды, а находится вне времени. Путь, от идеи создать стильный чокер до минималистичных украшений из серебра, только укрепил наше желание воплощать коллекции, которые будут актуальны всегда.
Дополнит наше серебряное украшение ваш образ или будет самодостаточным зависит только вас, как и выбор спутника: кольцо, серьги, браслет или колье.

Все изделия Darkrain производятся из серебра 925 пробы с золотым или родиевым покрытием с использованием натуральных камней в центральной и южной части России, и в родном для бренда Санкт-Петербурге, занимая demi-fine нишу — между бижутерией и высоким ювелирным искусством (fine jewellery).

Оформить доставку по России с примеркой можно в каталоге нашего интернет-магазина или познакомьтесь с брендом лично в магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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